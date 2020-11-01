ترامب: بايدن سياسي فاسد يتم شراؤه والدفع له من الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يضع الولايات المتحدة الأمريكية أولًا، مشيرًا إلى أن منافسه الديمقراطي جو بايدن سيفتح الحدود ويضحي بالأمريكيين في حروب خارجية.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر انتخابي عقده بولاية ميتشجان، مساء الأحد، أن نصف سكان الولاية فقدوا وظائفهم بسبب بايدن، قائلًا إن التصويت لمنافسه الديمقراطي يساهم في اقتلاع صناعة السيارات من ميتشجان.

وأشار إلى أن بايدن يعطي ولاءه للصين، متابعًا: «جو بايدن سياسي فاسد يتم شراؤه والدفع له من الصين، هل من المفترض أن يكون عادلًا؟»، وفقًا لتعبيره.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه سيكون غاضبًا إذا لم تعطي له ولاية ميتشجان أصواتها، معلقًا: «أعدت لكم صناعة السيارات، ولولاي لانتقلت الصناعة إلى المكسيك».

وشدد أن الكونجرس عليه محاسبة أي شخص يحرق العلم الأمريكي، قائلًا إن الشخص يجب أن يدخل السجن لمدة عام إذا حرق علم الولايات المتحدة.