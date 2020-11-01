أوبرا الاسكندرية تستعد اليوم لاستقبال أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية

استعدت دار أوبرا الإسكندرية لاستقبال حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29، الذي يقام فى الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، حيث تستضيف 7 حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي، والفنانين: مدحت صالح، علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، عازف الكمان جهاد عقل، الفنان أحمد سعد، بالإضافة إلى نجوم دار الأوبرا المصرية.

وتقام الحفلات وفق إجراءات احترازية مشددة من خلال استخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والحرص على دخول الجمهور بكل التدابير الوقائية اللازمة.

ويقام مساء اليوم الأحد أولى الحفلات الفنية للفنان الكبير مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو المتميز عمرو سليم، ونجوم فرقة عبدالحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وقد ذكرت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مسبقا، أن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتي تتويجا لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير في مصر وتعد دورة استثنائية تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.

وأشارت إلى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع الفعاليات على مختلف المسارح، وأضافت أن مهرجان الموسيقى العربية أحد أذرع الثقافة المصرية في سعيها الدائم لبناء الإنسان وتطوير وتنمية الوعي والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الأوبرا المصرية في الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والأغنية العربية.