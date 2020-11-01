 المغرب يسجل 3460 إصابة و67 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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المغرب يسجل 3460 إصابة و67 وفاة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 7:43 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 7:43 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 222 ألفًا و544 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأحد، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 67 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3762.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3038 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 184 ألفًا و313.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 46 مليون إصابة.

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