ألقى ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية، القبض على، سيدة، بدون عمل؛ لاتهامها بالترويج لممارسة الرزيلة عبر شبكة الإنترنت، من خلال إنشائها صفحة على أحد المواقع الإلكترونية، وقيامها بنشر عبارات وقورا تروج لنشاطها، مقابل مبالغ مالية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، ومباحث الإنترنت، حول رصد الواقعة، وبالتحري وتتبع نشاط المتهمة تبين صحة المعلومات.

وجاء ذلك بعدما رصدت المتابعة الأمنية، إحدى الصفحات على أحد المواقع عبر شبكة الإنترنت، تحتوي العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التي تبدي استعدادًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المقبوض عليها، حال تواجدها في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، شرقي الإسكندرية، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة أعمال الرزيلة مع راغبيها عبر شبكة الانترنت، مقابل مبالغ مالية.

وأضافت المتهمة في التحقيقات الأولية، أنها قامت بإنشاء الصفحة الإلكترونية خصيصًا لذات الغرض، وبتفتيشها ضُبِطَ بحوزته 2 هاتف محمول، أحدهما يحوي العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة مع آخرين، بما يؤكد نشاطها، ومبلغ مالي من ح٣يلة نشاطها.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، تم التحفظ على الهاتفين، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.