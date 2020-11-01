بروفات مكثفة على مسرح البالون استعدادا لـ الليلة المحمدية

يجري المخرج جمال عبدالحميد بروفات مكثفة لليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين"، الذي سيعرض قريبا خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجارى، على مسرح البالون بالعجوزة.

تقام الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، التي ينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وبالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي.

يشارك في بطولة العرض الفنانون: سهير المرشدي، وأشرف عبدالغفور، وسميرة عبدالعزيز، وسوسن بدر، وأحمد ماهر، وطارق دسوقي، وسامي مغاوري، مع المنشد علي الهلباوي، والمنشد محمود التهامي، والبطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، مي فاروق، هدى عمار، وائل الفشني"، مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

"في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبدالحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبدالقادر، أشعار الأوبريت مصطفى عياد، مخرج منفذ هاني عبدالهادي، تصميم أستعراضات مصطفى حجاج، هيئة الإخراج: وليد الجلاد وسيد إبراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، ومخرج منفذ تليفزيوني عبدالسلام جنيدي، ديكور محمود سامي، كتابة الأغاني صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.