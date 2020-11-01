 نواب إيرانيون يطالبون حكومتهم باستدعاء السفير الفرنسي - بوابة الشروق
الأحد 1 نوفمبر 2020 7:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

نواب إيرانيون يطالبون حكومتهم باستدعاء السفير الفرنسي

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رويترز
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 6:46 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 6:46 ص

طالب 130 نائبا في مجلس الشورى الإيراني، فرنسا بالاعتذار إلى جميع الشعوب الإسلامية في العالم على الإساءة إلى النبي محمد، كما طالبوا حكومتهم باستدعاء السفير الفرنسي.

وطالب هؤلاء النواب في بيان، وزارة الخارجية الإيرانية بأن تقوم ردا على التصريحات الأخيرة للمسؤولين في باريس، باستدعاء السفير الفرنسي لدى إيران.

وقال النواب في بيانهم، إن "العالم الإسلامي شهد من جديد انتشار الأفكار الشريرة والنتنة من جانب الشياطين المتخفين وراء قناع الإنسانية، أكثر من ذي قبل، وتحت غطاء الحرية".

وأضاف أن "العالم الإسلامي شهد مرارا توسع هذه الممارسات الجاهلة والدنيئة، التي أثارت احتجاج المؤمنين بكافة انتماءاتهم الدينية والفكرية في أنحاء العالم".

وشدد نواب البرلمان الإيراني في بيانهم على أن "الممارسات المسيئة المتتالية لشخصية رسول الله تأتي في إطار المخططات الدنيئة للصهيونية العالمية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك