عبدالغفار: محاربة الإرهاب تتم من خلال أروقة الجامعات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الزيادة السكانية لم يتواكب معها زيادة الأماكن المخصصة للتعليم العالي والمعاهد الفنية، مشيرًا إلى التركيز على نواحي الإنسان وبناء الاقتصاد والمستقبل، لأول مرة خلال الست سنوات الماضية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن مصر اليوم أمام فرصة ذهبية، متابعًا: «انتظروا المزيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وأشار إلى أن جامعة الملك سلمان لا تعتمد على المنشآت الضخمة، وإنما البرامج التي تنظر إلى وظائف المستقبل، قائلًا إن الوزارة كانت تعمل على قدم وساق؛ للانتهاء من الجامعات وبدء الدراسة يوم السبت الموافق 17 أكتوبر.

وأكد وزير التعليم العالي أن العام الدراسي بدأ على أكمل وجه، قائلًا إن محاربة الإرهاب والتطرف ونشر التنوير والفكر يتم من خلال أروقة الجامعات، موضحًا أن تنمية مدن الطور وشرم الشيخ ورأس السدر تُبنى على 200 عام للأمام.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية، وعددًا من المشروعات القومية الأخرى، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحية، وعدد من المسؤولين والوزراء وكبار رجال الدولة.