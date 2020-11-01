تراجع صادرات كوريا الجنوبية في أكتوبر متأثرة بعودة تفشي كوفيد-19

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 6ر3 بالمئة في أكتوبر مقارنة بالعام الذي سبقه، بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وقلة أيام العمل، لتقطع بذلك انتعاشا وجيزا خلال الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات صادرة اليوم الأحد.

وبحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، فقد بلغت قيمة الصادرات 9ر44 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 6ر46 مليار دولار قبل عام، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وانخفضت الواردات بنسبة 8ر5 % إلى 39 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 9ر6 مليار دولار.

ويتماشى الرقم الأخير تقريبا مع توقعات السوق، حيث توقع استطلاع أجرته يونهاب أنفوماكس، الذراع المالية لوكالة يونهاب للأنباء، انخفاض صادرات البلاد في تشرين أكتوبر بنسبة 12ر3 % على أساس سنوي.

وشهدت البلاد ارتفاعا في صادراتها بنسبة 5ر4 بالمئة في فبراير الماضي، وهو أول انتعاش سنوي منذ 14 شهرًا ، قبل أن تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وتراجعت الصادرات مرة أخرى في مارس مع تصاعد عدد حالات الاصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم وتسارعت وتيرة الانخفاض بشكل أكبر، حيث انخفضت بنسبتي 5ر25% في أبريل و 6ر23 % في مايو.