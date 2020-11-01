 أردوغان يتفقد سير أعمال البحث والإنقاذ في إزمير بعد تعرضها لزلزال - بوابة الشروق
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أردوغان يتفقد سير أعمال البحث والإنقاذ في إزمير بعد تعرضها لزلزال

د ب أ
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 3:11 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 3:11 ص

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، سير أعمال البحث والانقاذ في ولاية إزمير، عقب تعرضها لزلزال يوم أمس الجمعة، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

ووصل أردوغان إلى ولاية إزمير (غرب)، وتوجه إلى مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وعقد أردوغان اجتماعا مع المسؤولين في مركز التنسيق، واطلع خلاله على معلومات حول سير أعمال البحث والإنقاذ والمساعدات للمتضررين من الزلزال.

وذكرت "آفاد" في بيان أن المنطقة شهدت 658 هزة ارتدادية، قوة 40 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي بلغت قوته 6ر6 درجات وضرب بحر إيجه قبالة سواحل ولاية إزمير (غرب).

وأكدت أن الزلزال أسفر عن مصرع 39 شخصا، وإصابة 885 بجروح.

وأوضحت أن الطواقم تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 9 مبانٍ سكنية.

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