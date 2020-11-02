بيل يقود توتنهام لفوز صعب على برايتون في البريميرليج

حقق توتنهام فوزا صعبا على برايتون (2 - 1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويدين توتنهام بالفضل لجناحه الويلزي جاريث بيل الذي نجح في تسجيل هدف الفوز قبل نحو ربع ساعة من نهاية المواجهة، علما بأن هذا الهدف هو الأول للويلزي بقميص السبيرز بعد عودته من ريال مدريد الإسباني.

وافتتح هاري كين مهاجم توتنهام التسجيل لفريقه في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ثم عاد طارق لامبتي مدافع برايتون لتسجيل التعادل لفريقه عند الدقيقة 56.

وجاء هدف الفوز عند طريق بيل في الدقيقة 73 من صناعة زميله ريجيليون.

وبهذا الفوز رفع السبيرز رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ16 نقطة.