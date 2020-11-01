منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تشيد بنتائج الانتخابات البرلمانية في جورجيا

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أن الانتخابات البرلمانية في جورجيا جاءت في أجواء تنافسية وبشكل عام كانت الحريات الأساسية محترمة.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الأحد -من مقرها في فيينا- إنه تم إجراء الانتخابات في إطار قانوني بشكل كبير، مشيرا الى حدوث مشاورات عامة واسعة أدت إلى بعض التحسينات لإجراء انتخابات ديمقراطية ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لمعالجة أوجه القصور.

ولفت البيان نقلا عن مراقبين دوليين إلى أن الجوانب الفنية للانتخابات تمت إدارتها بكفاءة على الرغم من التحديات التي شكلها جائحة كوفيد -19.

وأشار البيان الى أنه تم اجراء تحسينات مرحب بها في القوانين واللوائح المتعلقة بالانتخابات لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتوفير قاعدة أكثر صلابة لإجراء انتخابات ديمقراطية.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية فى جورجيا عقدت أمس السبت لاختيار 150 عضوا فى البرلمان الجديد.