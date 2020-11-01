البرهان يصل إلى أديس أبابا بالتزامن مع بدء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

وصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الأحد في زيارة رسمية تستمر يومين.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي كان في استقبال البرهان بمطار أديس أبابا اليوم.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا"، يرافق البرهان خلال الزيارة كل من وزير الخارجية المكلف ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وكانت الوكالة ذكرت أمس أن مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى ستستأنف اليوم بين وزراء شؤون المياه فى كل من السودان ومصر وإثيوبيا، حسبما اتُفق عليه فى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم الثلاثاء الماضي برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى بجمهورية جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وستعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة، التي ستستغرق أسبوعا، على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمنى محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة واضحة بالمخرجات التى يجب التوصل إليها.

وكان البرهان زار مصر الثلاثاء الماضي والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكدا تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.