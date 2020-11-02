المعارضة في غينيا تلجأ للمحكمة الدستورية لإبطال نتيجة انتخابات الرئاسة

(د ب أ)

قدمت المعارضة الرئيسية في غينيا شكوى إلى المحكمة الدستورية اليوم الأحد، حيث تسعى إلى إبطال نتيجة انتخابات الشهر الماضي التي فاز بها الرئيس ألفا كوندي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ألسيني ايساتا ديالو محامي زعيم المعارضة سيلو دالين ديالو إننا "نأمل أن تتحقق العدالة، ويتم تأكيد فوز موكلنا، في ضوء الأدلة القاطعة التي تدعم طلبنا".

كان ديالو، وهو رئيس وزراء سابق في تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، قد أعلن فوزا مبكرا في الانتخابات التي جرت في 18 تشرين أول/ أكتوبر الماضي ، استنادا إلى أرقام، قال حزبه، اتحاد القوى الديمقراطية لغينيا المعارض، إنه جمعها من مراكز الاقتراع.

وأعلنت اللجنة الانتخابية في غينيا فوز كوندي / 82 عاما/ في الانتخابات بعد أن حصل على 59 بالمئة من الأصوات، مقابل 33 بالمئة لديالو.

وبينما جرت عملية التصويت بشكل سلمي إلى حد كبير، شابت فترة ما بعد الانتخابات أعمال عنف، حيث اشتبك أنصار المعارضة مع قوات الأمن في كوناكري، عاصمة غينيا.

ووفقا للحكومة، قتل ما لا يقل عن 20 شخصا في احتجاجات، أعقبت إعلان ديالو فوزه في الانتخابات.