استكمال العمل بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية للتلاميذ بمدارس القصير

تابعت الوحدة المحلية، اليوم الأحد برئاسة اللواء عادل نصر، استكمال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج أمراض الانيميا والسمنة والتقزم بمدارس المدينة، وكشف الفريق الطبي بالتأمين الصحي على طلاب الصف الأول الإبتدائي بمدرسة الشهيد منصور عباس الإبتدائية، وذلك لخدمة طلبة وتلاميذ المدارس في رعاية صحتهم بصورة أفضل مع عودة العملية التعليمية.

وتشمل المبادرة معرفة الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين وكتلة الجسم، ويتم تدوينهم فى بطاقة معدة لكل طالب، يسجل بها الاسم الرباعي للطالب وعنوانه واسم المدرسة وتليفون ولي الأمر.

وفي فى السياق ذاته، تابعت الوحدة المحلية أعمال التطعيم ضد الالتهاب السحائي، لطلاب الصف الأول الإعدادي بمدرسة القصير الإعدادية بنات، حيث أن التطعيم يعد إجباري.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتفعيل مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بنطاق المحافظة للوقاية من الأمراض والحفاظ على سلامة الطلاب.

يذكر أن وزارة الصحة قررت تشكيل 4249 من الفرق تشمل أطباء وتمريض وأخصائيي معمل ومدخلي بيانات للعمل بالمبادرة، وتم تدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات.