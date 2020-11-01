مقتل 5 على الأقل في اشتباكات على خلفية الانتخابات في كوت ديفوار

(د ب أ)

لقى ما لا يقل عن خمسة اشخاص حتفهم، وأصيب العشرات فى اشتباكات يوم الانتخابات فى كوت ديفوار، بينما تستمر عملية فرز الاصوات فى الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج جزئية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عمدة بلدة تيبيسو جيرمان ندري قوله إن أربعة أشخاص قتلوا في البلدة الواقعة بوسط البلاد، بينما لقي شخص آخر حتفه في مدينة أبينجورو الواقعة في الشرق، حسبما أفادت محطة تلفزيون "آر تي آي" الحكومية نقلا عن حاكم المدينة.

وتشهد أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم حالة من التوتر، حيث يسعى الرئيس الحسن واتارا للفوز بفترة ولاية ثالثة، تعتبرها المعارضة الرئيسية غير دستورية، حيث دعت أنصارها إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت أمس السبت.

ويصر أنصار واتارا على أن دستورا جديدا تم إقراره في عام 2016 يعيد ضبط الأمور، ويسمح له بالترشح مرة أخرى.

وأثارت الانتخابات مخاوف بشأن الاضطرابات في البلاد التي شهدت أعمال عنف واسعة النطاق، في أعقاب انتخابات الرئاسة عام 2010، والتي خلفت أكثر من 3 آلاف شخص بين قتيل ومفقود .