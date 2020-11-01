 سلوفاكيا تشهد طوابير طويلة في أول فحوص جماعية لكورونا - بوابة الشروق
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سلوفاكيا تشهد طوابير طويلة في أول فحوص جماعية لكورونا

براتيسلافا - د ب أ
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 1:57 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 1:57 ص

بدأت سلوفاكيا سلسلتها الأولى من الفحوص الجماعية لفيروس كورونا لجميع السكان، اليوم السبت، حيث تشكلت طوابير طويلة خارج مراكز الفحص برغم هطول الأمطار.

ووفقا لمسؤولي البلديات، كانت أوقات الانتظار في العاصمة براتيسلافا تصل في بعض الأحيان إلى ثلاث ساعات.

ولم يتم فتح جميع مراكز الفحص البالغ عددها 5000 مركز، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص العاملين بالمجال الطبي. وشارك وزير الدفاع ياروسلاف ناد البيانات الأولية التي أظهرت أن 830 ألف شخص قد خضعوا للفحص، وفقا لوكالة أنباء سلوفاكيا، وتبين أن ما يقرب من 1 بالمئة، أو 7947 عينة ظهرت إيجابية.

وصور رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش الفحص الجماعي على أنه بديل للإغلاق. وقال: "لدينا فرصة كبيرة لنظهر لأوروبا والعالم أنه يمكن القيام بذلك بطرق أخرى، دون إغلاق الاقتصاد والتسبب في بطالة ملايين الأشخاص".

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