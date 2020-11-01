بابا الفاتيكان ينتقد من يشكون من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إلى التحلي بالصبر والتضامن، بينما انتقد الذين يشكون من القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك في حوار نشرته صحيفة "بوليتيكا" ومقرها صربيا اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج عن البابا إشادته بمن وصفهم بالأبطال "الذين يتحملون المسؤولية تجاه الآخرين، ويبحثون عن حل يشمل الجميع".

وأضاف "وعلى الجانب الآخر، نشهد زيادة في أعداد أولئك الذين يستفيدون بلا رحمة من سوء حظ الآخرين، أولئك الذين يفكرون فقط في أنفسهم، والذين يحتجون أو يشكون بالنسبة لإجراءات تقييدية معينة، غير قادرين على تقبل حقيقة أن ليس الجميع لديهم نفس القدارات والموارد لمواجهة الوباء".

وأوضح: "نحن لن نخرج من هذه الأزمة كما كنا، يمكننا أن نصبح أفضل أو أسوأ، ولكن ليس أبدا كما كنا"، محذرا من أن جميع الأزمات يمكن أن تفاقم من الظلم الموجود بالفعل، ولكن أيضا يمكن أن تخرج أفضل ما في الإنسان.

وقال البابا: "علينا أن نتغير، الوباء أوقع نماذجنا المؤسساتية والتنموية في أزمة، لقد كشف الكثير من جوانب الظلم والصمت المقلق والإخفاق الاجتماعي والصحي، معرضا عددا كبيرا من أشقائنا لعمليات الاستبعاد الاجتماعي والتردي".