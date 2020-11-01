يحتفل العالم يوم 1 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للنباتيين، وهم مجموعة منضبطة من الأشخاص، اختاروا تناول الأطعمة الخالية من اللحوم ومشتقاتها؛ بسبب التزامهم الأخلاقي بالتوقف عن القسوة تجاه الحيوانات، أو مخاوفهم الصحية.

وفي العالم العربي، غالبًا ما يسبب مصطلح النباتيين الارتباك لدى البعض، إذ أن كثير من الناس لا يفهمون لماذا يتبنى شخص ما نظامًا غذائيًا يستبعد اللحوم أو المنتجات الحيوانية، ويعتقدون أن هناك شيء خاطئ في أن يتخذ الإنسان قرارا بأن يكون نباتيا.

وتعد اللحوم مقدسة تقريبًا في العالم العربي وتشكل الكثير من هوية الثقافة العربية، وتتواجد في قلب العديد من الوجبات والأطباق العربية، كما أنها مرتبطة بشكل كبير بالأعياد والاحتفالات الدينية، وبالرغم من ذلك تحول بعض من المشاهير العرب إلى نباتيين بالكامل مثل الأمير السعودي خالد بن الوليد بن طلال، وذلك وفقا لما جاء في موقع "ذا جيروزاليم بوست".

اتخذ الأمير خالد بن الوليد النظام الغذائي النباتي في حياته، وأصبح أحد أكبر وأشهر المؤيدين والداعمين له، وكذلك حاول الترويج للنظام النباتي في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم العربي، إذ توسع في خططه الأولية لافتتاح ما يصل إلى 30 مطعمًا نباتيًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأصبح الأمير خالد بن الوليد من دعاة رعاية الحيوان، حيث وصف اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان بأنها "أصل كل الشرور"، في حفل توزيع جوائز الرئيس التنفيذي بالشرق الأوسط في دبي عام 2018، وقال أمام الجمهور: "نحن جميعًا مسؤولون عن إنهاء المعاناة التي لا داعي لها، والتي لا يمكن تصورها وتمر بها الحيوانات وتؤثر بشكل مباشر على صحتنا والعالم الذي نعيش فيه".

وليس في العالم العربي فقط، بل هناك العديد من مشاهير بوليوود الذين أصبحوا نباتيين مثل الممثل الهندي شاهيد كابور، حيث قرر التخلي عن تناول اللحوم عام 2003، بعدما أهداه والده كتاب "لايف إذ فير"، وبعد قراءته اتخذ كابور قراره بالتخلي عن اللحوم.

واشتهر النجم الهندي أميتاب باتشان، بأنه نباتيا، حيث حصل على لقب النباتي الأكثر جاذبية على قيد الحياة في منظمة "بيتا" عام 2002، واتبع النظام الغذائي النباتي بعد تعرضه لإصابة في الأمعاء عام 1982.

وفي عالم هوليوود، تعد الفنانة مادونا من أبرز مشاهير هوليوود النباتيين، حيث تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا وتمارس الرياضة بانتظام للحفاظ على شبابها وتوهجها، وتأتي إلى جانبها المطربة سيا، والتي أعلنت على موقع "تويتر"، تحولها إلى نباتية، فيما قاطعت الفنانة مايلي سايروس بعد وفاة كلبها عام 2014، جميع المنتجات الحيوانية من نظامها الغذائي، وظلت مدافعة نشطة على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" لأسلوب حياة خالٍ من القسوة على الحيوانات.

ويقلل النظام الغذائي النباتي من الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة، منها مرض السكري والسرطان وأعراض الربو، وذلك وفقا لدراسة نشرت بموقع "هيلث لاين"؛ إذ وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي نباتي، يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم يعانون من انخفاض في ضغط الدم، وذلك لأن الأطعمة النباتية تحتوي على كميات أقل من الدهون والصوديوم والكوليسترول، ما قد يكون له تأثير إيجابي على ضغط الدم.