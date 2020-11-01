3 حفلات على مسارح الأوبرا في ثاني فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ29

ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 29 تُقام 3 حفلات بالتوازي على مختلف مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور تبدأ جميعها في الثامنة مساء الاثنين 2 نوفمبر.

وعلى مسرح النافورة يقدم النجم علي الحجار باقة من أشهر أعماله التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة بمصاحبة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، يسبقه فاصل لفرقة كايرو ستبيس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

أما عليى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يُعاد حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم بالقاهرة ويتضمن نخبة من الأعمال التي قدمها عمالقة الفن حلمي بكر، محمد سلطان وجمال سلامة وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نادية مصطفى، أحمد ابراهيم ، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان ، أميرة احمد، مي حسن، سارة سحاب.

وتمتد الفعاليات إلى أوبرا دمنهور حيث يقام حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي ويتضمن مختارات من روائع اعمال كوكب الشرق أم كلثوم أداء كل من رضوى سعيد، ريم حمدي ورحاب عمر.

كما تبدأ في العاشرة صباحا على المسرح الصغير أولى جلسات المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان ويفتتح بكلمة لكل من الفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان والمؤتمر والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية بعدها يتم مناقشة محور رؤى مستقبلية للإبداع الموسيقي العربي ويشارك فيها الدكتورة رشا طموم (مصر) مقررا، الباحث أحمد بن محمد الواصل (السعودية)، الدكتور يوسف طنوس (لبنان)، الباحثة ريم حنضل (فلسطين) ،الدكتور علي شمس الدين (تونس) والدكتورة آيات ريان (مصر).

وتُستأنف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا لمناقشة محور الموسيقى العربية في ظل الأزمة وبحضور كل من الباحث زياد عبد التواب (مصر) مقررا، الدكتور عصام الجودر (البحرين)، الدكتورعبدالمنعم بن حامد (ليبيا)، عبير الجابي (سوريا)، الدكتور عدنان ساهي (العراق) والدكتور أشرف عبد الرحمن (مصر).

وتنطلق منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقي والغناء في الرابعة عصرا على المسرح الصغير وتستمر حتى الأربعاء 4 نوفمبر.