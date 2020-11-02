المعارضة في كوت ديفوار تدعو إلى فترة انتقالية بعد دعوتها لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

(د ب أ)

دعت أحزاب المعارضة الرئيسية في كوت ديفوار إلى فترة انتقالية مدنية، بعد الانتخابات الرئاسية التي دعت أنصارها لمقاطعتها.

وقال باسكال أفي نجويسان للصحفيين اليوم الأحد نيابة عن مجموعة أحزاب المعارضة، إن الأحزاب السياسية المعارضة "لا تعترف بالانتخابات الرئاسية وتشير إلى انتهاء ولاية الرئيس الحسن واتارا".

وأضاف أن الدعوة إلى فترة انتقالية مدنية تأتي من أجل "تهيئة الظروف لانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة".

وتشهد أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم حالة من التوتر، حيث يسعى الرئيس الحسن واتارا للفوز بفترة ولاية ثالثة، تعتبرها المعارضة الرئيسية غير دستورية، حيث دعت أنصارها إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت أمس السبت.

ويصر أنصار واتارا على أن دستورا جديدا تم إقراره في عام 2016 يعيد ضبط الأمور، ويسمح له بالترشح مرة أخرى.

وأثارت الانتخابات مخاوف بشأن الاضطرابات في البلاد التي شهدت أعمال عنف واسعة النطاق، في أعقاب انتخابات الرئاسة عام 2010، والتي خلفت أكثر من 3 آلاف شخص بين قتيل ومفقود .