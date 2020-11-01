 وزير بريطاني لا يستبعد تمديد إغلاق إنجلترا بعد انتهائه في 2 ديسمبر - بوابة الشروق
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وزير بريطاني لا يستبعد تمديد إغلاق إنجلترا بعد انتهائه في 2 ديسمبر

د ب أ
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 2:56 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 2:56 م
لم يستبعد وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الأحد، أن يتم تمديد الإغلاق الذي سيبدأ في إنجلترا الخميس القادم لما بعد الموعد المقرر لانتهائه في الثاني من ديسمبر.

وفي تصريحات لمحطة "سكاي نيوز" اليوم، دافع جوف عن تأخر الحكومة في فرض القيود، التي يطالب بها المستشارون العلميون للحكومة منذ سبتمبر.

وأكد أن "الوضع أصبح أسوأ مما توقعه أي شخص".

وقال إن الحكومة ستراجع البيانات خلال نوفمبر، معربا عن الأمل في أن يتم خفض معدلات الإصابة بصورة كبيرة بحلول بداية الشهر القادم.

وأضاف: "مع وجود فيروس بهذه الخباثة، ونظرا لقدرته على الانتقال بسرعة، سيكون من الحماقة أن نتنبأ بيقين مطلق بما سيحدث خلال الأسابيع الأربعة القادمة".

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تمديد الإغلاق، أجاب "نعم".

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