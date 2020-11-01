دراسة حكومية تطالب بإنشاء جامعات جديدة لاستيعاب زيادة عدد الطلاب

كشف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن إعداد دراسة تجيب على تساؤل "هل نحن في احتياج لإنشاء جامعات جديدة؟"، موضحًا أن الدولة الآن تخطط للمستقبل وتقوم بإعداد دراسات بتكليف من الرئيس السيسي، من أجل الأجيال القادمة ليكون لديها فرصة في الاستعداد ليس فقط للاستعداد في المنشأت ولكن أيضا للنظر للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي يحدث من خلال الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس جامعة الملك سالمان وعدد من المشروعات الأخرى بمدينة شرم الشيخ، أنه كان لابد أيضا من إجراء دراسات لدراسة الوضع الراهن لعدد الطلاب والجامعات في الوضع الحالي والأوضاع المستقبلية المتوقعة لعدد الطلبة ودراسة الاحتياجات لانشاء جامعات، والتوزيع الجغرافي والنطاق الخدمي لكل إقليم في مصر.

وأشار إلى أن الشريحة العمرية في مرحلة الجامعة من عمر 18 حتى 22 عاما ستزداد من 7.9 مليون نسمة في العام الحالي إلى 9 مليون نسمة في 2030، وبالتالي كان لابد من إجراء توزيع جغرافي للجامعات طبقا للاقاليم المصرية، لافتا أنه تم الوضع في الاعتبار أن تكون الجامعات المقامة حاليا المتواجدة في الاقليم تخدمه سواء في صناعاته او انتاجه.

واستعرض عدد السكان في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية وتوزيع الطلبة في المرحلة العمرية وعدد من يدخلون الجامعة من خلال دراسة لاحتياج إنشاء جامعات جديدة في شرق وغرب القاهرة حتى يكون للدولة التصور الخاص بالوضع الحالي، مشيرا إلى أن إجمالي عدد من يلتحق بالتعليم العالي وهم من سن 18 وحتى 25 سنة 5 ملايين طالب.

وأوضح الوزير أن هناك مليون طالب تقريبا في شرق القاهرة حاليا في 2020 وسيكون هناك 3 ملايين طالب في المستقبل في 2032، لذلك هناك تنسيق مع هيئة التخطيط العمراني والمجتمعات العمرانية ووزارة التعليم العالي حتى يمكن أن نتوقع ونشارك بالرؤية فى التوسعات التعليمية في هذا المجال طبقا للتوسع العمراني في الأراضي، فنحن نتوقع زيادة من حوالي 80 ألف طالب في 2020 إلى 376 ألف طالب في 2032 وبالتأكد هم في حاجة إلى جامعات جديدة لاستيعابهم.

وأضاف أنه في غرب القاهرة هناك 80 ألف طالب في المرحلة العمرية للجامعة وذلك في 2020، ونتوقع أن يصلوا إلى 207 آلاف طالب في 2032 لذلك فهناك حاجة للتوسع في المؤسسات التعليمية في شرق وغرب القاهرة".

وأكد أن الدراسة أثبتت انه إذا كان حاليا في منطقة شرق القاهرة هناك 19 جامعة بالإضافة إلى جامعة عين شمس والتي بها 250 ألف طالب، فنحن نحتاج إلى زيادة عدد الجامعات إلى 35 جامعة وفي غرب القاهرة والتي بها 9 جامعات ونحتاج إلى الزيادة إلى 16 جامعة، لذلك نحن في احتياج الى التوسع في المؤسسات التعليمية بشكل كبير في المرحلة القادمة.

وقال إن توصيات الدراسة تشير إلى أننا بحاجة إلى جامعات حكومية و15 جامعة أهلية وإضافة 4 فروع لجامعات دولية و10 جامعات خاصة و6 جامعات تكنولوجية، وبالفعل صدق الرئيس السيسي على إضافة 6 جامعات تكنولوجية جديدة بدأ العمل بها.