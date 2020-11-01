ترامب ينتقد عمليات الإغلاق الأوروبية شديدة القسوة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كورونا في أوروبا، والتي وصفها بأنها "شديدة قاسية"، محذرًا من أن جو بايدن، منافسه في الانتخابات المقررة بعد غد الثلاثاء، سيقلد تلك الإجراءات الصارمة ويسحق الاقتصاد.

وقال ترامب لمؤيديه في ولاية ميتشيجان شمالي الولايات المتحدة، التي يحتاج للفوز فيها، "فرضت أوروبا عمليات إغلاق شديدة القسوة وكانت الحالات تتزايد والوفيات تتزايد، لكنني أعتقد أنها قاسية".

وأضاف "الآن، يفعلون ذلك من جديد، ماذا يفعلون بحق الجحيم؟ أعتقد أنني سأذهب وأشرح لهم الأمر"، وتعهد بعدم إغلاق أجزاء من البلاد مرة أخرى.

وتابع "إنني أقدم العودة الأمريكية العظيمة ولن تكون لدينا أي عمليات إغلاق، ويمكنني أن أقول لكم إنه لن تكون هناك عمليات إغلاق".