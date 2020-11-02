انتهاء عملية التصويت لانتخابات الرئاسة في مولدوفا

(د ب أ)

أدلى مواطنو مولدوفا بأصواتهم في انتخابات رئاسية اليوم الأحد، تتوج سباقا مثيرا للانقسامات بين الرئيس الحالي الموالي لروسيا، إيجور دودون ومنافسته الموالية للإتحاد الأوروبي، مايا ساندو.

وينظر إلى دودون على أنه المرشح الأوفر حظا، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج الأولية بدءا من الليلة وحتى غد الاثنين.

وأدلى ما يقرب من 2ر3 مليون ناخب بصوته للاختيار بين ثمانية مرشحين في المجمل. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات في العاصمة تشيسيناو إن أعدادا كبيرة من الناخبين بالخارج أدلوا بأصواتهم في مراكز اقتراع في كندا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وإسبانيا.

ومولدوفا وهي جمهورية سوفيتية سابقة بشرق أوروبا بين أوكرانيا ورومانيا العضو بالاتحاد الأوروبي، منقسمة منذ فترة طويلة بين طموحات لاندماج أوثق مع الاتحاد الأوروبي وولاءات لحاكمها السابق، موسكو.

وكان دودون/45 عاما/ قد تغلب سابقا على ساندو في انتخابات الإعادة في عام 2016. وتطلع إلى روسيا للحصول على الدعم، حيث أن مولدوفا، وهي واحدة من أفقر الدول في أوروبا، تأرجحت على شفا انهيار اقتصادي في السنوات الأخيرة.

وتولت ساندو/48 عاما/ منصب رئيس الوزراء لعدة أشهر، خلال الولاية الأولى لدودون قبل أن يتم الإطاحة بها في تصويت بحجب الثقة. وعرضت المزيد من الاندماج مع الاتحاد الأوروبي، كوسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وقالت ساندو لدى إدلائها بصوتها اليوم الأحد، إنها "صوتت من أجل دولة تحارب الفساد".

ودعت مواطني مولدوفا إلى "الإيمان بقوة التصويت"، معبرة عن ثقتها في أن "الأمور ستصبح أفضل بعد انتخابات الرئاسة هذه".

كما دعت الناخبين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في العملية الانتخابية، وسط تقارير بوجود تناقضات.

وقالت لجنة الانتخابات في بيان إنها تحقق في عدد من الشكاوى.

وتراقب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عملية الانتخابات بشكل مستقل، وأشارت في تقييم في الفترة السابقة للانتخابات، أن المشهد الإعلامي المتنوع لمولدوفا قدم ظروفا عادلة للمتنافسين .

وتتطلب الانتخابات نسبة إقبال تصل على الأقل إلى ثلث الناخبين ، الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، حتى يتم اعتبارها شرعية. وسيتطلب الفوز الصريح نصف الأصوات على الاقل وإلا سيتم إجراء انتخابات إعادة.