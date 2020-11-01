النمسا تسجل 4956 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 4956 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت الصحة النمساوية -في بيان اليوم الأحد- "إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 109 آلاف و881 حالة، تعافى منها 69 ألفا و336 حالة، بينما توفي 1130 حالة".

وأوضح البيان أن عدد المتواجدين بالمستشفيات بلغ 1948 حالة، منها 291 حالة في العناية المركزة، مشيرا إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا وبلغت 1198 حالة، يليها العاصمة فيينا 871 حالة، والنمسا السفلى 734 حالة، وستيريا 528 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 160 حالة.