 حاكم نيويورك يعلن تعديل إرشادات السفر الخاصة بكورونا - بوابة الشروق
الأحد 1 نوفمبر 2020 7:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

حاكم نيويورك يعلن تعديل إرشادات السفر الخاصة بكورونا

رويترز
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 6:44 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 6:44 ص

استبدلت ولاية نيويورك قائمة إرشادات السفر الخاصة بـ COVID-19 بسياسة جديدة تلزم المسافرين بإجراء اختبار عند القدوم إلى الولاية، وفق ما أعلن حاكم الولاية أندرو كومو.

وقال كومو في مؤتمر عبر الفيديو، إنه بسبب وجود كل الولايات الأمريكية تقريبا على القائمة الإرشادية المتعلقة بكورونا، فقد اقترح الخبراء أن التحول إلى سياسة الاختبار سيكون الآن أكثر فعالية.

وفي السابق، كان يُطلب من المسافرين من ولايات البلاد التي ينتشر فيها COVID-19 بشكل كبير، الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما عند الوصول إلى نيويورك.

أما الآن، تتطلب السياسة الجديدة للولاية أن يكون المسافرون قد ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس في غضون 3 أيام من وصولهم إلى نيويورك.

بعد ذلك، وبمجرد وصولهم، يجب على المسافرين الخضوع للحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام. في اليوم الرابع، يجب أن يخضعوا لفحص الفيروس مرة أخرى.

 وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، 9 ملايين و336 ألفا، بينما تجاوز عدد الضحايا 235 ألفا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك