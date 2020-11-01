مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين تتجاوز تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين سجلت أكثر من ثمانية تريليونات يوان -حوالي 19ر1 تريليون دولار أمريكي- في الأرباع الثلاثة الأولى في العام الجاري، بارتفاع بـ7ر9% على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد، عن قاو فنج المتحدث باسم الوزارة القول إن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت سرع من التحول الرقمي لكيانات السوق، وعزز أشكال ونماذج الأعمال الجديدة، وضخ زخما في الاقتصاد الرقمي.

وتابع أن نماذج الأعمال الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، جمعت بين الترفيه والاستهلاك وأصبحت شائعة بين المستهلكين بالصين، مضيفا أن الاستهلاك الصحي والاستهلاك الأخضر يمثلان أيضا اتجاهات جديدة عبر الإنترنت.

وشهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود واستهلاك الخدمات عبر الإنترنت انتعاشا واكتسبا زخما من حيث النمو.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أن المناطق الريفية في الصين شهدت أيضا نموا قويا في التجارة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 2ر1 تريليون يوان خلال نفس الفترة في المناطق الريفية.