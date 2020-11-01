رئيس الدستورية العليا الأسبق: لم تكن لدينا حسابات أخرى أيام حصار الإخوان للمحكمة

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن إخلاص الموجودين لبلدهم ووطنهم من أجمل الأحاسيس التي يسترجعها، خلال حصار الإخوان للمحكمة العليا الدستورية عام 2012.

وأضاف عبدالرازق، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن القضاة لم تكن لديهم حسابات أخرى أثناء القيام بدورهم، خلال تلك الفترة.

وأكد أن «المحكمة الدستورية وأعضاءها والقضاء لم يكن موجهًا للإخوان كإخوان»، متابعًا: «الفكرة أننا نقوم بعملنا كخط مستقيم أيًا ما كانت أطراف الدعوة بلا حسابات أخرى».

وتابع رئيس مجلس الشيوخ عن يوم الحصار: «لم يفكر أي إنسان في الخوف من الأمر، واستمررنا إلى أن جاء يوم الاقتحام وطرح الفكر للدخول في سيارات مصفحة، وكنا نتمنى زوال الغمة».