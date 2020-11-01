يمر الإنسان خلال النوم بـ5 مراحل، وفي الأربع مراحل الأولى تكون حركة العين غير سريعة وفي الغالب لا يرى أحد أحلاما خلالهم، وبمجرد الدخول في الخامسة التي يطلق عليها "الريم" يظهر الحلم، وحينها تصاب عضلات الجسم بالشلل المؤقت وتبدأ الأعين في التحرك بجميع الاتجاهات.

ويظن البعض أن الدماغ لا تعمل خلال رؤية الأحلام والنوم، ولكن هذا ليس صحيحًا بشكل كبير؛ حيث إن جزء من المخ يكون نشطا في أثناء الحلم بنفس نشاطه خلال الاستيقاظ، وهذا يفسر رؤية بعض الأماكن والصور والأشخاص سواء المألوفين أو الغرباء - وفقًا لموقع "ميديكال ديلي" الأمريكي الخاص بالصحة.

والجزء النشط في الدماغ خلال رؤية الأحلام هو الجهاز الحوفي أو النطاقي، ويتكون من اللوزة والحصين والتلفيف الحزامي.

وتقوم اللوزة بوظيفة أخذ المعلومات من الحواس وجعلها تتفاعل وتظهر على هيئة الشعور بروائح في الحلم، أما الحصين، فهو مسؤول عن تقوية الذاكرة وإدخال بعض المواقف التي مر بها الإنسان في حياته الواقعية بالحلم أو الأشخاص أو الأماكن التي يعرفها من يحلم، والجزء الثالث هو التلفيف الحزامي ومسؤول عن ردود فعل الجسم خلال النوم، فيتحكم في حركة العضلات والهيكل العظمي خلال التحرك والانفعال داخل الحلم- حسبما ذكر موقع "دريم" البريطاني التابع لأحد شركات تصميم المراتب والأسرة.

وخلال الأحلام، يرى البعض مناظر مخيفة ويهرب من أحداث مميتة وهذا يؤثر أحيانًا على الحالة النفسية، ويسمي بـ"اضطراب الكوابيس"، ويترتب عليها صداعًا عند الاستيقاظ وخوف وتوتر يؤثر على نمط الحياة اليومي.

ووفقًا لموقع "مايو كلينك" التابع لأحد المستشفيات الأمريكية، فإن الإنسان يمكن أن يحمي نفسه من رؤية الكوابيس من خلال الاسترخاء قبل النوم عبر ممارسة أنشطة مهدئة كالقراءة أو حل الألغاز أو أخذ حمام دافئ أو ممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس العميق للتقليل من الضغط الذي يصاحب ساعات العمل، والابتعاد عن الهاتف والشاشات المضيئة بشكل عام قبل فترة جيدة من النوم.