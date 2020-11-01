قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن "نسبة التصويت حتى الساعة 11 صباحا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 5.88% بإجمالي مليونا و298 ألفا و639 ناخبا".

وأضاف شرفي -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر سلطة الانتخابات- أنه سيواصل على مدار اليوم الإعلان عن نسب المشاركة أولا بأولا في الداخل والخارج، إضافة إلى تقديم ملخص عن سير العملية الانتخابية.

وأوضح أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم بلغ 24 مليونا و475 ألفا و310 ناخبين، مشيرا إلى أن عدد الناخبين المسجلين في الداخل يبلغ 23 مليونا و568 ألفا و12 ناخبا، بينما يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 907 آلاف و298 ناخبا، فيما يبلغ عدد المنظمين 58 ألفا و286 منظما، و966 مراقبا.

وبين أن عدد المراكز الانتخابية في الداخل يبلغ 13 ألفا و236 مركزا، تضم 61 ألفا و108 مكاتب تصويت، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في الخارج 43 مركزا، تضم 356 مكتب تصويت.