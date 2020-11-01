رئيس الوزراء الجزائري: الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم لمستقبل البلاد

أكد عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الأحد، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية هو يوم لمستقبل الجزائر التي يتمناها الجميع.

وقال جراد، في تصريحات مقتضبة للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم الأحد، إن الصوت الآن يبقى للمواطنين والمواطنات، ولكل واحد حرية اختيار الاتجاه الذي يريده".

وبدأ الناخبون الجزائريون صباح اليوم الأحد في التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).

وتوجه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري في الثامنة من صباح اليوم (التاسعة بتوقيت القاهرة) إلى صناديق الاقتراع وسط إجراءات صحية استثنائية بسبب فيروس كورونا، تبعا لبروتوكول صحي أعد خصيصا للاستفتاء.