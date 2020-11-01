ارتفاع عدد قتلى زلزال مدينة إزمير التركية إلى 58 قتيلا

بدأت آمال العثورعلى مزيد من الناجين في تركيا في التلاشي، اليوم الأحد، وذلك في ظل استمرار أعمال الإغاثة عقب وقوع زلزال قوي منذ يومين في مدينة إزمير غربي تركيا، وارتفاع أعداد الضحايا إلى 58 قتيلا.

وتجدر الإشارة إلى أن الزلزال تسبب في مقتل شخصين على جزيرة ساموس اليونانية، إلا أنهما ليسا ضمن الإحصائية التركية.

وقالت وكالة الإغاثة من الكوارث التركية إن من بين 804 مصابين، مازال يتلقى نحو 200 شخص العلاج.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، يقوم رجال الانقاذ بالبحث عن ناجين في ثمانية مباني اليوم.

وسوف تبقى المدارس في إزمير مغلقة لمدة أسبوع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تفقد مساء أمس سير أعمال البحث والانقاذ في إزمير.

وإزمير هي ثالث أكبر المدن التركية بعد اسطنبول وأنقرة، ويتجاوز عدد سكانها 3ر4 مليون نسمة.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وكان الصدع الزلزالي الرئيسي في شمال الأناضول قد تسبب في زلزال مميت بالقرب من اسطنبول في عام 1999، ما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.