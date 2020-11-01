اختيار أستاذين من صيدلة الألمانية للتدريس في البورد العربي الموحد

أعلنت الجامعة الألمانية بالقاهرة اختيار مسؤلي البورد الصيدلي العربي الموحد الدكتور أشرف عبادي، رئيس قسم الكيمياء الصيدلية والدكتور محمد سليمان، أستاذ مساعد الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة لتدريس مواد التخصص في البورد ضمن 23 محاضرا متخصصا في مجالات عدة صيدلانية بالبلاد العربية، بما يؤكد تمييز وريادة النخبة المختارة للتدريس بكلية الصيدلة بالجامعة في مجالات عدة متضمنة البحثية التعليمية والتطبيقية الاحترافية والمهنية الصيدلانية.



ويعد البورد الصيدلي العربي مبادرة هامة أطلقها المجلس الأعلى لاتحاد الصيادلة العرب المشكل برئاسة الدكتور على إبراهيم الأمين العام للاتحاد لكونها تمنح شهادة معتمدة وموحدة للملتحقين بدوراتها وتكفل لهم الحق لممارسة مهنة الصيدلة في أي دولة عربية دون اللجوء لتدريبات معينة لمعادلة شهادة التخرج.



وقسمت شهادة البورد الصيدلي على مرحلتين تتعلق الأولى بدراسة جزء بدايات البورد حيث يتم تعميم الامتحان للحصول على شهادة عربية موحدة تتيح للملتحقين بها مزاولة المهنة في الدول العربية، ومن ثم تكون بوابة المرور لإتمام المرحلة الثانية للحصول على درجة التخصص الدقيق العالى لنيل درجة الزمالة الصيدلية العربية، ويتم ذلك من خلال مناقشة ودراسة المحتوى العلمي والتدريبي للموضوعات المختارة من قبل الدارس التي تؤهله لاجتياز الامتحان من ناحية وتنمية مهاراته الصيدلانية من ناحية أخرى.