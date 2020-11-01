أوزبكستان تمنح عبدالهادي القصبي درجة سفير لها بمصر في مجال السياحة

استقبل زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الدكتور عبد الهادي القصبي، سفير أوزباكستان بالقاهرة أبيك عارف عثمانوف وبختيار أدريسوف المستشار السياسي للسفارة، حيث رحب القصبي بالسفير، مؤكدا أنها الزيارة الخامسة له معه في مجلس النواب، ما يمثل دلالة على عمق العلاقة بين البلدين.

وتابع: "نسعد بتلك العلاقة التاريخية ونؤكد على عمقها بين الدولتين منذ عام 1991 حيث أعلنت مصر تأييدها الاستقلال أوزبكستان وتابعنا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة أوزباكستان في عام 2018 وكان هناك استقبال خاص يليق بدولة الرئيس السيسي من قبل رئيس دولة أوزباكستان وتم توقيع خلالها 11 اتفاقية".

ولفت إلى السعي لتوقيع اتفاقيات متعددة منها تنشيط جمعية الصداقة بين البلدين، موضحا أنه سيتم البدء في ذلك عقب نهاية الانتخابات الحالية، من توصيات بزيادة خطوط الطيران بين البلدين، بالإضافة لزيادة المنح لطلاب العلم في أوزباكستان بعد حديث مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي زار أوزبكستان في أكتوبر 2018.

ومن جانبه قدم سفير دولة أوزباكستان بالقاهرة أبيك عارف عثمانوف الشكر للدكتور القصبي على حسن الاستقبال حيث تعد هذه الزيارة لمجلس النواب هي الزيارة الخامسة له، مؤكدًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وزيارة القصبي لدولة أوزبكستان هامة جدا ولعبت دورا في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن القاهرة شهدت مؤخرا انتخابات ناجحة حيث تعد مصر من أعظم الدول الديمقراطية في العالم ويشهد العالم بما فيها على ذلك، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عملا على تحقيق الإصلاحات الديمقراطية فى مصر والتي أثمرت كثيرا بالنهوض بمصر.

وقدم التهنئة على تشكيل مجلس الشيوخ وتمنيه أن تختتم بنجاح الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب، متابعًا: "نثق في أن الانتخابات تختتم قريبا وبعدها يبدأ تشكيل مجموعة التعاون بين مصر أوزباكستان وتبدأ الجلسات بين البلدين".

ولفت إلى إجراء انتخابات في أوزباكستان سبتمبر من العام الماضي، وتم تشكيل مجموعة العمل بين البلدين وأرسل رئيس المجلس التشريعي دعوة إلى رئيس مجلس النواب المصري لزيارة أوزباكستان على رأس وفد من البرلمان المصرى لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين لكي يكون التعاون عمليا وارسلت لمجلس النواب مذكرة لتعزيز التعاون بين كلا البرلمانين.

استطرد: "نأمل بأننا سنتمكن بعد انتهاء انتخابات النواب في مصر بتفعيل تشكيل مجموعة التعاون بين البلدين لإقامة العلاقات بينهما لإقامة مؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئي ونتمنى أن تزورنا برفقة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ونبدأ صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وأريد أن أنقل تحيات رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء الازوباكستانى حيث تم اختيار حضرتك سفيرا للسياحة لدولة أوزبكستان في مصر لجمهورية مصر العربية".

ومن جانبه رحب الدكتور القصبي بالوفد، وأعرب عن فخره وسعادته بماتقدم به رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء بمنحه درجة سفير، متابعًأ: "أتمنى أن أوفق في هذه المهمة وأرى أن أوزبكستان تمتلك المقومات السياحية حيث خرج منها العلماء الذين قادوا الأمة فكريا ودينيا".

ولفت إلى الحاجة لبذل بعض الجهد لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين ومن التوصيات العامة وجود خط طيران مباشر مكثف بين البلدين، ومتابعة حجم التبادل الاقتصادى والتجارة، وربما يساهم الخط في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

وأوضح السفير أنه تم تسيير 6 رحلات شارتر بين البلدين إبان جائحة كورونا وهناك 3 شركات منها اثنين من مصر وأخرى في أوزباكستان، وبلغ حتى الآن 60 وفد زاروا أوزباكستان منذ عام 2018، موضحًا أن حجم التبادل التجاري زاد عقب زيارة الرئيس السيسي، كما افتتحت 23 شركة مصرية في مجالات النسيج والصيدلة والأثاث والمنتجات الجلدية وفي نوفمبر سيتم تنظيم زيارة لشركة السويدي من الخبراء لتعزيز مجال الطاقة.