القبض على فتاة سعودية أشهرت سلاحا ناريا على أحد المارة

ألقت قوات الأمن السعودية، القبض على فتاة سعودية أشهرت سلاح ناري كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق دون الكشف عن السبب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" عن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، قوله "إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف (غرب)المملكة تمكنت من تحديد هوية قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق".

وأضاف المتحدث أنه تم "إلقاء القبض على المتهمين وهما مواطن ومواطنة (سعوديين) في العقد الثاني والثالث من العمر)، مشيرا إلى أنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية".

وأوضح المتحدث أن إلقاء القبض عليها جاء "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة".