المزيد من الأطفال يعودون لمقاعد الدراسة في إسرائيل مع بدء المرحلة الثانية من تخفيف الإغلاق

عاد مئات الآلاف من التلاميذ في الصفوف من الأول إلى الرابع إلى مقاعد الدارسة في أنحاء إسرائيل اليوم الأحد، مع دخول المرحلة الثانية من استراتيجية الخروج من الإغلاق العام الثاني حيز التنفيذ.

وكان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات قد عادوا إلى رياض الأطفال في جميع أنحاء إسرائيل قبل أسبوعين، في إطار المرحلة الأولى من استراتيجية الخروج.

والأحد هو بداية أسبوع العمل والدراسة في إسرائيل.

وكانت إسرائيل فرضت إغلاقا عاما ثانيا في جميع أنحائها في الثامن عشر من سبتمبر بعد ارتفاع إصابات كورونا محليا إلى مستويات قياسية، وبدأت الأعداد في التراجع بداية من مطلع أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 218 إصابة جديدة في اليوم السابق، ما يمثل تراجعا حادا بالمقارنة بتسجيل تسعة آلاف إصابة في اليوم نهاية سبتمبر.

وجدير بالذكر أن عددا أقل من الأشخاص يخضعون عادة للفحص أيام السبت مقارنة ببقية أيام الأسبوع، وكان متوسط الإصابات في الأيام الستة السابقة عند 737 إصابة في اليوم الواحد.

ووفقا لاستراتيجية تخفيف الإغلاق الثاني، ستفتح المتاجر في الشوارع الرئيسية أبوابها من الأحد القادم، شريطة أن تستمر أعداد الإصابات في التراجع.

وسيتلقى تلاميذ الصف الأول إلى الرابع الذين عادوا إلى المدارس، اليوم، الدروس بالتناوب في مجموعات أصغر تسمى "الكبسولات" لضمان وجود عدد أقل من التلاميذ في الفصول الدراسية في وقت واحد.

وسجلت إسرائيل إجمالا أكثر من 314 ألف إصابة بكورونا و2541 حالة وفاة.