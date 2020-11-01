 إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي في الاتجاهين بسبب الطقس السيء - بوابة الشروق
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إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي في الاتجاهين بسبب الطقس السيء

الطريق الصحراوي الشرقي
الطريق الصحراوي الشرقي
مصطفى أمير
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 8:59 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 8:59 م

أغلقت الإدارة العامة للمرور الطريق الصحراوي الشرقي أمام حركة المرور في الاتجاهين بسبب الطقس السيء.

كما أهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


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