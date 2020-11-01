إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي في الاتجاهين بسبب الطقس السيء

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أغلقت الإدارة العامة للمرور الطريق الصحراوي الشرقي أمام حركة المرور في الاتجاهين بسبب الطقس السيء.
كما أهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.