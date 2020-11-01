 زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق إندونيسيا - بوابة الشروق
الأحد 1 نوفمبر 2020 10:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق إندونيسيا

جاكرتا - د ب ا:
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 10:01 ص

أعلنت وكالة الجيوفيزياء وعلم المناخ، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة ست درجات على مقياس ريختر ضرب شرق إندونيسيا صباح اليوم.

وقال رحمت تريونو مدير مركز الزلازل وموجات المد العاتية "تسونامي" بالوكالة، في بيان، إن مركز الزلزال يقع على بعد 234 كيلومترا غرب بلدة ساوملاكي في جزيرة يامدينا في إقليم مالوكو، ووقع على عمق 197 كيلومترا في بحر باندا بشرق إندونيسيا.

وقد وقع الزلزال الساعة 12:43 بالتوقيت المحلي (0443 بتوقيت جرينتش)، ولكن قوته لن تؤدي لحدوث تسونامي، ولم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات أو أضرار مادية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك