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رئيس مجلس الأمة الجزائري: نعيش استحقاقا مهما لبناء جزائر جديدة

مجلس الأمة الجزائري
مجلس الأمة الجزائري
الجزائر - أ ش أ:
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 1:18 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 1:18 م

قال رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة (الغرفة العليا بالبرلمان) صالح قوجيل، إن "الجزائر تعيش اليوم استحقاقا مهما، هو الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه تحقيق انطلاقة لبناء جزائر جديدة".

وأضاف قوجيل -في تصريحات عقب إدلائه بصوته اليوم الأحد في الاستفتاء- أن "الجزائر تشهد يوم الوعي ونوفمبر يعود لبناء جمهورية جديدة"، مؤكدا أهمية الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، الذي وصفه بـ"اليوم المهم في تاريخ الجزائر".

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس عبد المجيد تبون ليعود حتى يستكمل مهامه لبناء جزائر جديدة، موجها التحية للمواطنين والجيش بمناسبة الذكرى الـ66 لاندلاع ثورة التحرير.

وبدأ الناخبون الجزائريون صباح اليوم في التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، وتوجه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري في الثامنة من صباح اليوم (التاسعة بتوقيت القاهرة) إلى صناديق الاقتراع وسط إجراءات صحية استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد، تبعا لبروتوكول صحي أعد خصيصا للاستفتاء.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت القاهرة).


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