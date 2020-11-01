أظهرت دراسة أجرتها جريدة "الشروق" التونسية، بالتعاون مع المعهد الدولي لدراسات الرأي العام، أن 49.1% من التونسيين يعتقدون أن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في تونس نتيجة مؤامرة دولية.

وأوضحت جريدة "الشروق" الأوسع انتشارًا بتونس -في عددها الصادر اليوم الأحد- أن 48.1 % من المستجوَبين، يرون أن ظهور الفيروس كان ناجمًا عن خصوصية نمط الاستهلاك الغذائي لدى الصينيين.

وفيما يخص مكانة تونس في السياق "التآمري" الذي يؤمن به البعض، بينت الدراسة أن 60.3% من التونسيين يعتقدون أن السياسات الداخلية للبلاد مسطرة مسبقًا من قبل الدول الكبرى وأن هذه الدول تتولى التخطيط والسيطرة على الدول الأخرى، وهي نفسها التي تصنع الإرهاب.