وصلت، مساء اليوم الأحد، ثانِ رحلة للمعتمرين من الخارج قادمة من إندونيسيا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وسط إجراءات احترازية ووقائية من الجهات المعنية.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة، في ظل انتشار وباء كورونا، والتي تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها، بداية من اليوم الأحد.

وتتضمن المرحلة الثالثة السماح لـ 20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.