منظومة إلكترونية تعمل على الطائرات المسيرة لمراقبة مستعمرات البطاريق

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة منظومة إلكترونية للتوجيه تعمل على الطائرات المسيرة لمراقبة مستعمرات البطاريق في القارة القطبية الجنوبية.

ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" عن الباحث كونال شاه عضو فريق الدراسة قوله إن "المشروع في بدايته لم يكن مبشرا لأن بطاريات الطائرات المسيرة تجمدت ولم تعمل، كما تعطلت أجهزة التحكم عن بعد في الطائرات بفعل البرودة".

وأشار الباحث ماك شفاجر إلى أن فريق الدراسة استطاع نقل جميع المعدات البحثية إلى أحد المواقع النائية وتجهيزها ثم اطلاقها من داخل خيام صغيرة اعتمادا على أجهزة تدفئة ذات إمكانيات محدودة".

وذكر أن التجربة جابهت صعوبة عديدة مثل قصر فترة عمل بطاريات الطائرات المسيرة حيث كانت تعمل لفترة تتراوح ما بين 12 إلى 15 دقيقة وكذلك التغيرات المفاجئة في الأحوال الجوية، مضيفا أن استخدام عدة طائرات مسيرة في التجربة عزز فرص نجاحها.

واستخدم فريق الدراسة معادلات خوارزمية من ابتكار باحثين في جامعة ستانفورد من أجل توجيه الطائرات المسيرة خلال رحلاتها في القارة القطبية الجنوبية، حيث كانت هذه المعادلات تقسم المناطق المراد استكشافها إلى أقسام ثم ترسم المسارات للوصول إليها بطريقة فعالة من أجل اختصار زمن الرحلة والوصول إلى الوجهات المطلوبة من أقصر الطرق، كما ساعدت المعادلات الخوارزمية في الحفاظ على مسافة ثابتة آمنة من الأرض بالرغم من تغير التضاريس ما بين مرتفعات ومنخفضات.

واستطاع فريق الدراسة بفضل هذه التقنية الجديدة استكشاف مستعمرة للبطاريق تضم نحو 300 ألف عش على بعد نحو كيلومترين من منطقة "كيب كروزير" بحجم امارة موناكو، فضلا عن مستعمرات أصغر حجما تضم نحو 3 آلاف عش.

ويقول شفاجر إن "البشر لا يمكنهم أن يقفزوا في السماء من أجل إحصاء أعشاش البطاريق أو متابعة انتشار حريق غابات، ولكن الطائرات الروبوتية المسيرة يمكنها أن تكون أداة فعالة في مساعدتنا في التعامل مع العالم والبيئة المتغيرة".