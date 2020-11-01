الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الطقس ليوم الأحد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد لديها مصداقية عالية جدًا، خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن هيئة الأرصاد تستخدم أفضل النماذج العددية، على مستوى العالم، مضيفًا أن القدرة على التنبؤ بأحوال الطقس تصل لمدة أسبوع.

وأوضح أن ظروف جائحة كورونا التي يمر بها العالم، أثرت بالسلب على كافة محطات الرصد في العالم، وأحدثت خللًا بمصداقية النماذج العددية المستخدمة في التنبؤات يصل إلى أكثر من 60%، مضيفًا أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أصدرت بيانًا تنوه فيه أن هناك عدم دقة بالتنبؤات.

وذكر أنه تم التنويه بسقوط أمطار على مناطق البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وتم غلق بعض الطرق بها نظرًا لغزارتها هناك، ونشاط الرياح وسوء الأحوال الجوية بشكل عام، متوقعًا استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس الأحد، وتمتد إلى القاهرة بأمطار خفيفة إلى متوسطة.