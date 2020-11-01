مقاطعة جنيف السويسرية تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

(د ب أ)

فرضت مقاطعة جنيف السويسرية حالة الطوارئ اعتبارا من مساء غد الاثنين في ظل نقص عدد الأَسِرَّة الشاغرة في المستشفيات بسبب أزمة كورونا.

وأعلنت سلطات المقاطعة مساء اليوم الأحد أنه بموجب هذا الإجراء سيتعين غلق المطاعم والحانات والمحلات التي لا تبيع مواد غذائية، بالإضافة إلى دور السينما والمسرح ومراكز اللياقة البدنية ومراكز الخدمات مثل صالونات الحلاقة.

في المقابل، قررت سلطات المقاطعة الإبقاء على فتح المدارس والحضانات.

ووصلت المستشفيات في بعض أنحاء سويسرا في الوقت الراهن إلى الحد الأقصى لقدرتها على العمل بسبب الأعداد الكبيرة لإصابات فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة " نويه تسوريشر تسايتونج آم زونتاج" السويسرية الصادرة اليوم، فقد ظهر في مقاطعة فاليس أوائل الحالات المصابة التي تعذر استقبالها في أقسام الرعاية المركزة.

ومن المنتظر أن يتم حظر التجمعات العامة والخاصة لأكثر من خمسة أشخاص في مقاطعتي يورا ونوينبورج اعتبارا من غد، كما سيتم غلق المطاعم والمؤسسات الثقافية والرياضية.

كانت الحكومة السويسرية أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن تدابير جديدة للبلاد برمتها، شملت غلق الحانات والمطاعم في عموم البلاد بدءا من الساعة الحادية عشرة اعتبارا من يوم الخميس الماضي، بالإضافة إلى حظر الفعاليات التي يشارك بها أكثر من 50 شخصا وحظر الأنشطة الرياضية والثقافية التي يشارك فيها أكثر من 15 شخصا، وسمحت الحكومة للمقاطعات بتشديد التدابير وفقا للموقف.

وحسب أحدث الأرقام الصادرة أول أمس الجمعة، فقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 9207 حالة في سويسرا وليشتنشتاين في غضون 24 ساعة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 52 حالة جديدة.

ووصل معدل الإصابات الجديدة في كل مقاطعات سويسرا إلى أكثر من 400 حالة لكل مئة ألف نسمة في 14 يوما.