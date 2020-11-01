سقوط عدد من الضحايا في حادث طعن بمدينة كيبيك الكندية

أعلنت شرطة مدينة كيبيك الكندية، اليوم الأحد، سقوط عدد من الضحايا في حادث طعن بسلاح أبيض بالمدينة.

وأضافت، عبر موقع تويتر، أنه تم توقيف مشتبه به، وطالبت سكان المدينة بالبقاء في الداخل وإغلاق الأبواب.