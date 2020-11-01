يخوض 220 مرشحًا فرديًا جولة الإعادة في محافظات المرحلة لأولى بانتخابات مجلس النواب 2020، والتي من المقرر أن تجرى بداية من 21 نوفمبر الجاري.

ويتنافس في جولة الإعادة 4 مرشحين بمحافظة الجيزة، و14 بالفيوم، و16 ببني سويف، و30 بالمنيا، و24 بأسيوط، و4 بالوادي الجديد، و28 بسوهاج، و18 بقنا، و6 بالأقصر، و10 بأسوان، و26 بالإسكندرية، و36 بالبحيرة، و4 بمرسى مطروح.

فيما حسم 32 مرشحًا الفوز في الجولة الأولى في 18 دائرة في 4 محافظات، جاءت كالاتي: 12 دائرة بمحافظة الجيزة، ودائرة واحدة بمحافظة الفيوم، و3 دوائر بالبحر الأحمر، ودائرتين بالإسكندرية.