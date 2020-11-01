معهد ثربانتس بالإسكندرية يستأنف أنشطته بندوة حول الأندلس

يستأنف معهد ثربانتس بالإسكندرية المركز الثقافي الإسباني النشاط الثقافي بنظام الحضور اعتبارا من اليوم الأحد، بندوة في مقره حول "فنون الكتاب في الأندلس والمغرب" ، يلقيها حسام العبادي الأستاذ بقسم التاريخ والاثار بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، مع الإلتزام بجميع القواعد الصحية وقواعد التباعد الإجتماعي التي يتم تطبيقها بسبب فيروس كورونا.

ويذكر أن حسام العبادي قام بدراسة حول فنون الكتاب في بلاد المغرب والأندلس، وسيتطرق خلال الندوة إلى ازدهار العلوم والآداب في بلاد المغرب والأندلس حتى اصبح هناك اهتمام بالعلم والمعرفة بدرجة جعلت أهل الأندلس يتفاخرون بمكتباتهم الخاصة ويتاسابقون على اقتناء الكتب في كل ماهو جديد في مجال العلوم العقلية والنقلية.

حيث تميزت بلاد المغرب والأندلس في مجال فنون الكتاب بفضل تنوع استخدام المواد الكتابية وايضا لتعبيرها عن طرازها الاندلسي بهويتها الزخرفية التي تميزت عن اقطار العالم الاسلامي بالشرق.