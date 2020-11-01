قتيلان و5 جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض بكيبيك الكندية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرين، صباح الأحد، في هجوم بالسلاح الأبيض، في مدينة كيبيك الكندية، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.