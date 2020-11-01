 قتيلان و5 جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض بكيبيك الكندية - بوابة الشروق
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قتيلان و5 جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض بكيبيك الكندية

نور رشوان
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 10:53 ص

لقى شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرين، صباح الأحد، في هجوم بالسلاح الأبيض، في مدينة كيبيك الكندية، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.

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