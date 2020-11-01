فيتنام تقدر خسائر إعصار مولافي بـ430 مليون دولار

قالت فيتنام، اليوم الأحد، إن إعصار مولافي تسبب في وقوع خسائر تقدر بقيمة 10 تريليون دونج (430 مليون دولار) عندما ضرب البلاد الشهر الماضي، وذلك وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني للحكومة، نقلا عن لقاء بين رئيس الوزراء نجون شوان فوك والسلطات المحلية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاعصار، الذي وصفه نائب رئيس الوزراء ترينه دينه دونج "بإحدى أسوأ أقوى عاصفتين تضربان فيتنام خلال الـ20 عاما الماضي" حيث دمر أكثر من 700 منزل وأسفر عن مقتل وفقدان 80 شخصا.

وكانت العواصف والكوارث الطبيعية خلال شهر أكتوبر الماضي في فيتنام قد ألحقت الضرر بـ111 ألفا و900 منزل و45 ألفا هيكتار من حقول الأرز و22 ألفا و300 هيكتار للفاكهة والخضروات، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني.