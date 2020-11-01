مئات الزائرين يتوافدون لتفقد مطار العاصمة الألمانية الجديد

توافد مئات الزائرين اليوم الأحد على مطار العاصمة الألمانية الجديد "بي إي آر" في أول يوم تشغيل له، مستغلين الفرصة لمشاهدة وتفقد المبنى الجديد من الداخل.

وتشكل طابور طويل لا سيما أمام شباك التذاكر لشرفة الزائرين، والتي يمكن من خلالها إلقاء نظرة على ساحة المطار، وأجزاء من مدارج الإقلاع والهبوط، ولا يتم السماح لأكثر من 400 شخص بالتواجد في الشرفة في آن واحد بسبب القيود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الركاب في المنطقة الأمنية أمام البوابات، وقد غادر أول ركاب في وقت مبكر من صباح اليوم على متن أول رحلة رسمية من المطار متجهة إلى لندن-جاتويك.

وأعلن المطار بعد ظهر اليوم أن إجمالي عدد الركاب الذين سافروا عبر المطار اليوم بلغ قرابة 3000 راكب، ما يعد بداية بطيئة لـ100 محل و11 مطعمًا في المنطقة الأمنية، وسيتعين على المطاعم والحانات هناك غلق ساحة الجلوس الخاصة بها اعتبارًا من غد بسبب قيود أزمة كورونا، وسيتم السماح لها ببيع المشروبات ولكن لخدمة التناول بعيدًا عن المطعم، ولهذا السبب لم يقرر بعض هذه المحلات حتى اليوم ما إذا كانت ستفتح أم لا.

من جانبه، صرح أنجلبرت لوتكه دالدروب، رئيس المطار الجديد، اليوم بأن كل حركة الطيران في ولايتي برلين وبراندنبورج ستتركز في المطار الجديد في غضون أيام قليلة، مضيفًا أن المطار الجديد يقدم بنية تحتية حديثة بمعايير دولية، ولهذا فإنه مجهز لتسيير رحلات جديدة لكل القارات عندما يتم التغلب على أزمة كورونا.